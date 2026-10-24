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Swiggy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Werte in diesem Artikel
Aktien
Swiggy Limited Registered Shs 144A Reg S
176.70 -34.60 -16.37 %
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Swiggy gab am 22.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Swiggy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3,45 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -4,590 INR je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Swiggy mit einem Umsatz von insgesamt 75,71 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 55,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 36,14 Prozent gesteigert.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Verlust je Aktie von 3,509 INR gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 74,26 Milliarden INR taxiert.

Redaktion finanzen.net

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