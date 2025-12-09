Neue Funktionen als Erstes nutzen
Heute im FokusDAX fester -- Asiens Börsen rot -- BMW bekommt neuen Chef -- thyssenkrupp erwartet Verlust -- NVIDIA darf Chips nach China exportieren -- Rüstungsaktien, Netflix, DroneShield, D-Wave im Fokus
Siemens Energy: Neuer Investor fordert Abspaltung des Windgeschäfts. Vonovia-Aktie mit 52-Wochen-Tief. Novo Nordisk senkt anscheinend Beteiligung an EVOTEC. US-Regierung soll überarbeiteten Ukraine-Friedensplan prüfen. Brenntag-Investor stockt Beteiligung auf. JOST: Großaktionär platziert Anteile und steigt aus. EU eröffnet Kartelluntersuchung gegen Google wegen KI-Praktiken
