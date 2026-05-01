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Heute im Fokus

VW an der Spitze: EU-Automarkt legt im April weiter zu - BYD & Co. im Aufwind. Ölpreise fallen wieder. Ex-VW-Chef Diess will E-Traktor auf den Markt bringen. Aroundtown macht weniger Gewinn.