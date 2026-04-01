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Swiss Re-Aktionäre genehmigen alle Anträge an der Generalversammlung 2026



10.04.2026 / 17:30 CET/CEST



Wer­bung Wer­bung Zürich, 10. April 2026 – Die Aktionärinnen und Aktionäre von Swiss Re haben an der heutigen Generalversammlung eine Dividende von 8.00 USD je Aktie genehmigt und Jean-Jacques Henchoz als neues Verwaltungsratsmitglied gewählt. Dividendenausschüttung

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben den Antrag des Verwaltungsrats, für das Geschäftsjahr 2025 eine ordentliche Dividende von 8.00 USD je Aktie auszuzahlen, genehmigt. Die Dividende wird ab dem 16. April 2026 aus freiwilligen Gewinnreserven in Schweizer Franken ausbezahlt, umgerechnet von US-Dollar. Die Aktien von Swiss Re werden ab dem 14. April 2026 ex-Dividende gehandelt. Wahlen in den Verwaltungsrat

Die Aktionärinnen und Aktionäre haben Jean-Jacques Henchoz als neues Mitglied des Verwaltungsrats für eine Amtszeit von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung gewählt. Zudem haben sie alle vorgeschlagenen bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrats und alle vorgeschlagenen bisherigen Mitglieder des Vergütungsausschusses für eine Amtszeit von einem Jahr bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung bestätigt. Wer­bung Wer­bung Jacques de Vaucleroy, Präsident des Verwaltungsrats von Swiss Re: «Ich danke den Aktionärinnen und Aktionären für ihre fortwährende Unterstützung und ihr anhaltendes Vertrauen in den Verwaltungsrat und gratuliere Jean-Jacques Henchoz zu seiner Wahl in den Verwaltungsrat.» Weitere Abstimmungsergebnisse und Informationen

Weitere Anträge des Verwaltungsrats, die an der heutigen Generalversammlung genehmigt wurden, umfassten unter anderem: Genehmigung des Geschäftsberichts (inkl. Lagebericht), der Jahresrechnung und der Konzernrechnung 2025

Genehmigung des Vergütungsberichts 2025 (Konsultativabstimmung)

Genehmigung des Nachhaltigkeitsberichts 2025 (Konsultativabstimmung)

Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Genehmigung der Vergütung des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung

Wechsel der statutarischen Währung des Aktienkapitals der Swiss Re AG von Schweizer Franken auf US-Dollar

Erneuerung des Kapitalbands in US-Dollar Wer­bung Wer­bung Die detaillierten Abstimmungsergebnisse und das Protokoll der Generalversammlung sind auf der Website von Swiss Re veröffentlicht. Dort stehen auch die Reden des Präsidenten des Verwaltungsrats und des Group CEO zur Verfügung. Finanzkalender 7. Mai 2026 Ergebnisse des ersten Quartals 2026 6. August 2026 Ergebnisse des ersten Halbjahrs 2026 5. November 2026 Ergebnisse der ersten neun Monate 2026 26. Februar 2027 Ergebnisse des Gesamtjahres 2026 Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com.

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