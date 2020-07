Swiss Re erwartet wegen Corona-Belastungen Milliardenverlust im ersten Halbjahr

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der schweizerische Rückversicherer Swiss Re erwartet wegen Belastungen aus der Corona-Pandemie im ersten Halbjahr einen Milliardenverlust. Das Unternehmen habe in den ersten sechs Monaten des Jahres Schäden und Rückstellungen im Zusammenhang mit der Pandemie von insgesamt 2,5 Milliarden US-Dollar vor Steuern verbucht, teilte der Konkurrent von Munich Re (Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft) am Mittwoch in Zürich mit. Das Unternehmen gehe daher für die erste Jahreshälfte von einem Verlust von 1,1 Milliarden Dollar aus.

Ohne die Auswirkungen der Covid-19-Schäden erwartet Swiss Re dagegen einen Konzerngewinn von 0,9 Milliarden Dollar. Im Vorjahr hatten hier 953 Millionen Dollar zu Buche gestanden. Details will der Rückversicherer am 31. Juli veröffentlichen./nas/he