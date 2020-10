Swiss Re grenzt Verlust nach 9 Monaten auf 691 Millionen Dollar ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit einem Konzerngewinn von 444 Millionen Dollar im dritten Quartal hat Swiss Re den Fehlbetrag von 1,1 Milliarden Dollar zur Jahresmitte teilweise wieder aufgeholt. Nach neun Monaten verbuchte der Rückversicherer aus Zürich laut Pressemitteilung einen Nettoverlust von 691 Millionen Dollar.

Ursächlich für das Minus sind erneut Kosten und Vorsorge im Zusammenhang mit der Corona-Krise. Die für die ersten neun Monate gebildeten Rückstellungen beliefen sich auf 3,0 Milliarden Dollar. Zwei Drittel davon entfallen auf nach Einschätzung von Swiss Re eingetretene, aber noch nicht gemeldete Schäden. Ob sie in dieser Höhe tatsächlich auftreten, ist allerdings unklar. Möglich ist eine Abweichung sowohl nach unten als auch nach oben.

"Angesichts der zwischenzeitlichen Entwicklungen sind wir davon überzeugt, dass unser Reservierungsansatz weiterhin angemessen ist und die anhaltenden pandemiebedingten Unsicherheiten widerspiegelt", erklärte CEO Christian Mumenthaler.

Property & Casualty Reinsurance sowie Corporate Solutions verzeichneten nur wegen Covid-19 Verluste, während Life & Health Reinsurance trotzdem einen kleinen Gewinn ablieferte. Ohne Covid-19-Schäden stieg der Konzerngewinn in den ersten neun Monaten von 1,3 auf 1,6 Milliarden Dollar. "Dies spiegelt die verbesserte zugrunde liegende Performance der Geschäftsbereiche wider", heißt es in der Mitteilung des Rückversicherers.

Die Schäden aus Naturkatastrophen fielen im dritten Quartal höher aus erwartet - sie umfassten die Hurrikane Laura und Sally, die Waldbrände an der amerikanischen Westküste und die Stürme im mittleren Westen der USA sowie Überschwemmungen am Jangtse und den Taifun Haishen. Menschengemachte Schäden standen vorwiegend im Zusammenhang mit der Explosion im Hafen von Beirut. In Property & Casualty sowie Life & Health stiegen die Prämieneinnahmen um 9,2 und um 6,4 Prozent, bei Corporate Solutions sanken sie um 3,6 Prozent.

In der Kapitalanlage konnte Swiss Re von Marktgewinnen auf Aktienpositionen profitieren und eine Rendite auf Kapitalanlagen (ROI) von 3,4 Prozent erzielen.

Die Kapitalausstattung nach dem Schweizer Solvenztest (SST) blieb weiter stark. Die SST-Quote der Gruppe blieb im gesamten dritten Quartal über dem Zielwert von 220 Prozent.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2020 03:20 ET (07:20 GMT)