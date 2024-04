Heute im Fokus

Fraport: Streiks bremsem Wachstum am Flughafen Frankfurt. Frankreich erhöht Beteiligung an EssilorLuxottica. ChatGPT wird für zahlende Nutzer aktueller. Amazon-Chef: EU-Blockade des iRobot-Kaufs 'traurige Geschichte'. Harry und Meghan kündigen zwei Netflix-Serien an. Lufthansa streicht Flüge nach Iran aus Sicherheitsbedenken bis Samstag. RWE platziert erste grüne US-Anleihe über 2 Milliarden Dollar.