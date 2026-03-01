Swisscom-Aktie: Will in Italien Handymasten mit Telecom Italia bauen

Die Swisscom spannt in Italien erneut mit Konkurrent Telecom Italia zusammen: Die Mailänder Swisscom-Töchter "Fastweb + Vodafone Italia" gründen ein Gemeinschaftsunternehmen mit Telecom Italia Mobile (TIM) zum Bau und Betrieb von bis zu 6000 Mobilfunkmasten.Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel Lesen Sie hier den vollständigen awp-Artikel