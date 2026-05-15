Syensqo SA-NV legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
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Syensqo SA-NV hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,60 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,030 EUR je Aktie vermeldet.
Mit einem Umsatz von 1,40 Milliarden EUR, gegenüber 1,62 Milliarden EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 13,59 Prozent präsentiert.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,652 EUR sowie einen Umsatz von 1,38 Milliarden EUR prognostiziert.
Redaktion finanzen.net
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