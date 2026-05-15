Syensqo SA-NV Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
18.05.26 06:35 Uhr
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Syensqo SA-NV Registered hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Umsatz lag bei 1,64 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.net
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