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Syensqo SA-NV Registered: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

18.05.26 06:35 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Syensqo SA-NV Registered Shs Unsp American Depository Receipts Rptr 10 Shs
5,55 EUR 0,40 EUR 7,77%
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Syensqo SA-NV Registered hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Umsatz lag bei 1,64 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 3,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.net

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