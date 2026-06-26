Sylla Gold gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
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Sylla Gold hat am 26.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 28.02.2026 endete.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,010 CAD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Sylla Gold ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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