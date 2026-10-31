SymBio Pharmaceuticals: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

31.10.26 06:35 Uhr

SymBio Pharmaceuticals veröffentlichte am 29.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

SymBio Pharmaceuticals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,09 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SymBio Pharmaceuticals in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28,18 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,6 Millionen USD im Vergleich zu 2,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion Finanzen.net