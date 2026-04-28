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Symrise-Aktie: Barclays Capital gibt Equal Weight-Bewertung bekannt

29.04.26 17:07 Uhr
Symrises Schicksal? Barclays Capital vergibt ein entscheidendes Aktien-Rating | finanzen.net

Barclays Capital hat eine eingehende Prüfung der Symrise-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
75,98 EUR 2,84 EUR 3,88%
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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Das stärker als erwartet ausgefallene Umsatzwachstum des Herstellers von Duft- und Aromastoffen basiere auf einem starken Monat März, schrieb Alex Sloane in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Symrise-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Das Papier von Symrise legte um 16:50 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 3,2 Prozent auf 75,78 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 6,89 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 484.496 Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 legte das Papier um 10,0 Prozent zu. Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 30.07.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:37 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 12:38 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

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