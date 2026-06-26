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Symrise-Aktie: Barclays Capital vergibt Bewertung mit Equal Weight

29.06.26 12:58 Uhr
Symrise-Aktie: Das Rating von Barclays Capital sorgt für Gesprächsstoff | finanzen.net

Barclays Capital-Analyst Alex Sloane hat eine gründliche Analyse des Symrise-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
87,46 EUR -0,04 EUR -0,05%
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Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 84 auf 88 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Alex Sloane geht für das zweite Quartal von einem operativen Wachstum des Aromenherstellers von 3,5 Prozent aus. Damit liege er leicht über dem Konsens, schrieb der Experte in einem Ausblick vom Sonntag.

Aktieninformation im Fokus: Die Symrise-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Barclays Capital-Empfehlung

Um 12:42 Uhr fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 87,78 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 0,25 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 33.381 Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 29,6 Prozent zu Buche. Mit der Q2 2026-Bilanzvorlage von Symrise wird am 30.07.2026 gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.06.2026 / 15:13 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

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