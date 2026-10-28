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Aktie bewertet

Symrise-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Kaufen

Symrise-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Kaufen

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Symrise-Aktie durch DZ BANK.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
90.36 EUR -9.84 EUR -9.82 %
Charts | News | Analysen

Die DZ Bank hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 105 Euro belassen. Aus eigener Kraft habe der Aromen- und Duftstoffhersteller im dritten Quartal den vom Unternehmen ermittelten Konsens übertroffen, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor dem Hintergrund der Zahlen des Wettbewerbers Givaudan drücke die Reaktion der Anleger aber deren Enttäuschung aus. Der Experte glaubt aber, dass dabei "Äpfel mit Birnen" verglichen werden. Der Vergleich mit den Schweizern greife zu kurz.

Aktienbewertung im Detail: Die Symrise-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 17:38 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 10,2 Prozent auf 89,80 EUR. Zuletzt wechselten 987.810 Symrise-Aktien den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 32,6 Prozent zu Buche.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:44 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

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Datum Rating Analyst
17:56 Symrise Kaufen DZ BANK
10:21 Symrise Market-Perform Bernstein Research
09:41 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:51 Symrise Buy Jefferies & Company Inc.
20.10.26 Symrise Market-Perform Bernstein Research

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