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Symrise-Aktie: Equal Weight-Bewertung durch Barclays Capital

23.04.26 16:07 Uhr
Das musst du wissen: Barclays Capital bewertet die Symrise-Aktie mit Equal Weight | finanzen.net

Symrise-Papier wurde von Barclays Capital-Analyst Alex Sloane genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Symrise AG
74,10 EUR -1,52 EUR -2,01%
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Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen. Alex Sloane sieht sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie im Einklang mit dem Konsens, der den Ausblick eines operativen Gewinnrückgangs im niedrigen einstelligen Prozentbereich widerspiegele. Investoren dürften sich auf den Wachstumskurs konzentrieren, der sich beschleunigen müsse, um die Jahreszielspanne zu erreichen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Symrise-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 15:51 Uhr ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 74,20 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 9,16 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. 206.014 Symrise-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier kletterte seit Jahresanfang 2026 um 7,7 Prozent nach oben. Symrise wird die nächste Bilanz für Q2 2026 voraussichtlich am 30.07.2026 vorlegen.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 14:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 10:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Symrise

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