Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag im Aufwind

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Symrise. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 99,64 EUR zu.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 14:09 Uhr 0,8 Prozent im Plus bei 99,64 EUR. Die Symrise-Aktie legte bis auf 99,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 99,02 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 111.493 Symrise-Aktien.

Am 05.05.2023 markierte das Papier bei 110,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Am 09.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 107,00 EUR.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.090,60 EUR gegenüber 1.090,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Symrise-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 2,66 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

