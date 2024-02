Symrise Aktie News: Symrise stabilisiert sich am Vormittag

Symrise im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Donnerstagvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 96,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Anleger zeigten sich um 09:06 Uhr bei der Symrise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 96,00 EUR. Bei 96,20 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 95,72 EUR. Bei 95,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 4.921 Symrise-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 110,35 EUR erreichte der Titel am 05.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 8,98 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 106,91 EUR für die Symrise-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Symrise am 26.04.2023 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 06.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte Symrise die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

