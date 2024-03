Symrise Aktie News: Symrise macht am Nachmittag Boden gut

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 95,46 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 95,46 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 96,06 EUR. Bei 94,64 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 171.480 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 110,35 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 15,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 10.10.2023. Das 52-Wochen-Tief könnte die Symrise-Aktie mit einem Verlust von 8,46 Prozent wieder erreichen.

Für Symrise-Aktionäre gab es im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 1,05 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,10 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 107,50 EUR an.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das vergangene Quartal hat Symrise mit einem Umsatz von insgesamt 1.090,60 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,60 EUR je Aktie belaufen.

