Symrise Aktie News: Symrise am Mittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Symrise hat am Dienstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Bei der Symrise-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 95,70 EUR.

Die Symrise-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 95,70 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,28 EUR aus. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 95,20 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 118.700 Symrise-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 30,62 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 88,56 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,36 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 116,56 EUR an.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 30.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 3,94 EUR je Aktie belaufen.

