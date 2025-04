Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Dienstagvormittag fester

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 95,96 EUR nach oben.

Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 95,96 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,28 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 96,04 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.626 Symrise-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.10.2024 bei 125,00 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,26 Prozent. Am 26.03.2025 gab der Anteilsschein bis auf 88,56 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 7,71 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,36 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 116,56 EUR.

Am 14.03.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2025 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 30.07.2026.

Experten gehen davon aus, dass Symrise im Jahr 2025 3,94 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

