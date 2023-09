Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit roter Tendenz

Notierung im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 95,52 EUR.

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,7 Prozent auf 95,52 EUR ab. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 95,36 EUR ab. Zur Startglocke stand der Titel bei 95,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 31.558 Symrise-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 112,55 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,83 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 18.08.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 87,96 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 7,91 Prozent Luft nach unten.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 107,91 EUR.

Am 26.04.2023 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Der Umsatz wurde auf 1.090,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 975,00 EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 12.03.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 2,85 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

