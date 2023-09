Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit KursVerlusten

Blick auf Symrise-Kurs

Die Aktie von Symrise gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 95,74 EUR.

Das Papier von Symrise gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:05 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 95,74 EUR abwärts. Der Kurs der Symrise-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 95,74 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 95,88 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 3.270 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 112,55 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 17,56 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 18.08.2023 Kursverluste bis auf 87,96 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 8,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 107,91 EUR je Symrise-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 26.04.2023 vor. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,86 Prozent auf 1.090,60 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 975,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 13.03.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Symrise rechnen Experten am 12.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 2,85 EUR je Symrise-Aktie.

