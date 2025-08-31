Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag in Grün

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Symrise zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 82,98 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 82,98 EUR. Bei 83,20 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 82,66 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 60.448 Symrise-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 50,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 77,46 EUR erreichte der Anteilsschein am 31.07.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 1,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,28 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 104,00 EUR an.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie vermeldet. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.03.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 17.03.2027.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,71 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

