Symrise Aktie News: Symrise am Mittag kaum verändert

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Mit einem Wert von 96,16 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Symrise-Aktie zeigte sich um 11:47 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 96,16 EUR an der Tafel. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 96,50 EUR an. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 95,58 EUR. Bei 96,38 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.463 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.12.2022 bei 112,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,04 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 87,38 EUR am 09.10.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,13 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Symrise-Aktie bei 105,50 EUR.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 1.090,60 EUR gegenüber 1.090,60 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 13.03.2024 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 2,81 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

