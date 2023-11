Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochvormittag mit positiven Vorzeichen

So bewegt sich Symrise

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Symrise-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 96,30 EUR.

Um 09:05 Uhr stieg die Symrise-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 96,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Symrise-Aktie bei 96,50 EUR. Bei 96,38 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.053 Symrise-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 112,55 EUR erreichte der Titel am 01.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 16,87 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.10.2023 bei 87,38 EUR. Mit einem Kursverlust von 9,26 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 105,50 EUR angegeben.

Symrise gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz wurde auf 1.090,60 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.090,60 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Symrise wird am 13.03.2024 gerechnet. Am 12.03.2025 wird Symrise schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 2,81 EUR je Aktie aus.

