Symrise Aktie News: Symrise am Freitagmittag auf grünem Terrain

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 103,75 EUR zu.

Die Symrise-Aktie konnte um 11:49 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 103,75 EUR. Kurzfristig markierte die Symrise-Aktie bei 104,25 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 103,80 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 45.962 Stück.

Am 01.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 112,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,48 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 87,38 EUR. Dieser Wert wurde am 09.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,78 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 106,92 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Symrise am 13.03.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 12.03.2025.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,81 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

