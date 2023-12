Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag im Aufwind

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 103,75 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 103,75 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Symrise-Aktie bei 103,80 EUR. Mit einem Wert von 103,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.463 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 01.12.2022 markierte das Papier bei 112,55 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,48 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Symrise-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.10.2023 Kursverluste bis auf 87,38 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,78 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Symrise-Aktie wird bei 106,92 EUR angegeben.

Am 26.04.2023 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.090,60 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 13.03.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 12.03.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 2,81 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Symrise-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zum Ende des Donnerstagshandels in Grün

DAX aktuell: DAX zum Handelsende im Aufwind