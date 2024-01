Symrise Aktie News: Anleger schicken Symrise am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Blick auf Symrise-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 99,10 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 99,10 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 99,00 EUR. Bei 100,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 25.778 Symrise-Aktien.

Am 05.05.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 110,35 EUR. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 10,19 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 87,38 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,83 Prozent.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 107,00 EUR an.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde auf 1.090,60 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.090,60 EUR umgesetzt worden waren.

Am 06.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Symrise veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 2,66 EUR je Aktie aus.

