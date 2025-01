Symrise Aktie News: Symrise verzeichnet am Nachmittag Verluste

Kurs der Symrise

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 102,20 EUR ab.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:51 Uhr um 0,4 Prozent auf 102,20 EUR nach. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 101,95 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 102,60 EUR. Bisher wurden via XETRA 55.174 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.10.2024 auf bis zu 125,00 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 29.02.2024 Kursverluste bis auf 91,84 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,14 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 119,55 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Symrise am 27.03.2025 präsentieren. Symrise dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,32 EUR je Aktie belaufen.

