Symrise Aktie News: Symrise am Mittag nahezu unverändert

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Zum Vortag unverändert notierte die Symrise-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 96,72 EUR.

Die Symrise-Aktie wies um 11:48 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 96,72 EUR. Bei 98,04 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze fiel die Symrise-Aktie bis auf 96,64 EUR. Bei 97,40 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 49.754 Symrise-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.05.2023 auf bis zu 110,35 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 14,09 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.10.2023). Abschläge von 9,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 106,91 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Symrise am 26.04.2023. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von Symrise rechnen Experten am 05.03.2025.

