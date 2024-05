Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag tiefer

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 100,55 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Symrise-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 100,55 EUR ab. Bei 99,16 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 100,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 116.071 Symrise-Aktien.

Bei 112,90 EUR erreichte der Titel am 25.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 12,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2023). Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 13,10 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,24 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 114,27 EUR.

Am 14.03.2017 hat Symrise in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2016 – vorgestellt. Symrise hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,46 EUR je Aktie gewesen. Symrise hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 710,91 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Symrise-Bilanz für Q2 2024 wird am 01.08.2024 erwartet. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Symrise-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,24 EUR fest.

