Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 99,98 EUR abwärts.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:05 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 99,98 EUR. Bei 99,60 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 100,35 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 13.340 Symrise-Aktien.

Am 25.03.2024 markierte das Papier bei 112,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 12,92 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 10.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 87,38 EUR ab. Abschläge von 12,60 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,24 EUR je Symrise-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 114,27 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2016 abgelaufenen Quartal legte Symrise am 14.03.2017 vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,24 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

