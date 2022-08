Symrise Aktie News: Symrise verteidigt am Mittag Tendenz

Anleger zeigten sich um 02.08.2022 12:22:00 Uhr bei der Symrise-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 112,90 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Symrise-Aktie sogar auf 114,35 EUR. Die Symrise-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 108,55 EUR ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 114,35 EUR. Bisher wurden via XETRA 120.801 Symrise-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.11.2021 bei 132,65 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 14,89 Prozent Luft nach oben. Bei 94,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,98 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Symrise-Aktie bei 117,25 EUR.

Am 27.04.2022 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 975,00 EUR – ein Plus von 10,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 882,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Symrise-Bilanz für Q2 2022 wird am 02.08.2022 erwartet. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 10.08.2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 3,02 EUR je Symrise-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise