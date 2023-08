Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochmittag billiger

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,2 Prozent auf 94,38 EUR.

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,2 Prozent im Minus bei 94,38 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Symrise-Aktie bei 93,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 94,70 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 302.639 Symrise-Aktien.

Am 04.08.2022 markierte das Papier bei 115,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.06.2023 bei 90,08 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 110,18 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 26.04.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig wurden 1.090,60 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 975,00 EUR umgesetzt.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 02.08.2023 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Symrise.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,06 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

