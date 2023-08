Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Notierung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Zuletzt ging es für die Symrise-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,7 Prozent auf 94,86 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 94,86 EUR. Die Symrise-Aktie sank bis auf 94,24 EUR. Bei 94,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 53.470 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 04.08.2022 markierte das Papier bei 115,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 90,08 EUR. Dieser Wert wurde am 13.06.2023 erreicht. Mit einem Abschlag von mindestens 5,04 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 111,09 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 975,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte Symrise am 02.08.2023 präsentieren. Symrise dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2023 3,06 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

