02.09.25 12:06 Uhr
Symrise Aktie News: Symrise präsentiert sich am Mittag stärker

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Symrise. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 83,16 EUR.

Das Papier von Symrise konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 83,16 EUR. In der Spitze gewann die Symrise-Aktie bis auf 83,66 EUR. Bei 82,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Symrise-Aktien beläuft sich auf 127.563 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 33,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 31.07.2025 Kursverluste bis auf 77,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Symrise-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,28 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 104,00 EUR aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,46 EUR. Im letzten Jahr hatte Symrise einen Gewinn von 0,46 EUR je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 710,91 Mio. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 710,91 Mio. EUR.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird am 11.03.2026 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 17.03.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass Symrise im Jahr 2025 3,71 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Symrise

