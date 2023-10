Symrise Aktie News: Symrise tendiert am Vormittag fester

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Symrise-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 90,92 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 90,92 EUR zu. In der Spitze legte die Symrise-Aktie bis auf 90,92 EUR zu. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 90,46 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.512 Symrise-Aktien.

Bei 112,55 EUR markierte der Titel am 01.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Symrise-Aktie derzeit noch 23,79 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2023 (87,74 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 3,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Analysten bewerten die Symrise-Aktie im Durchschnitt mit 107,83 EUR.

Am 26.04.2023 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Symrise 1.090,60 EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 13.03.2024 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Symrise dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 12.03.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 2,84 EUR je Aktie belaufen.

