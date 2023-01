Symrise Aktie News: Symrise steigt am Dienstagnachmittag

Um 04:22 Uhr wies die Symrise-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 102,55 EUR nach oben. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 103,40 EUR aus. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 101,75 EUR. Von der Symrise-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 126.353 Stück gehandelt.

Am 03.01.2022 markierte das Papier bei 131,85 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 22,22 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 91,94 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,54 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 118,50 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise gewährte am 27.04.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite standen 975,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 950,00 EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.03.2023 terminiert. Schätzungsweise am 13.03.2024 dürfte Symrise die Q4 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,24 EUR je Symrise-Aktie belaufen.

