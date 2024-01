Symrise Aktie News: Symrise am Mittwochmittag in Grün

Symrise im Fokus

Die Aktie von Symrise gehört am Mittwochmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt ging es für das Symrise-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 98,56 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 98,56 EUR. Die Symrise-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 99,04 EUR aus. Mit einem Wert von 97,88 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 26.414 Symrise-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (110,35 EUR) erklomm das Papier am 05.05.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 11,96 Prozent könnte die Symrise-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 09.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 11,34 Prozent würde die Symrise-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 107,00 EUR je Symrise-Aktie an.

Am 26.04.2023 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.090,60 EUR US-Dollar umgesetzt.

Symrise wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Symrise ein EPS in Höhe von 2,66 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im LUS-DAX

Zuversicht in Frankfurt: DAX zum Ende des Dienstagshandels stärker

XETRA-Handel LUS-DAX notiert am Nachmittag im Minus