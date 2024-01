Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Abschlägen

Kurs der Symrise

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Symrise. Zuletzt fiel die Symrise-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 97,78 EUR ab.

Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 97,78 EUR. Bei 97,30 EUR markierte die Symrise-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 97,88 EUR. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 60.184 Aktien.

Bei 110,35 EUR markierte der Titel am 05.05.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Symrise-Aktie damit 11,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 09.10.2023 auf bis zu 87,38 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 10,64 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 107,17 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 26.04.2023 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.090,60 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.090,60 EUR eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Symrise am 06.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

