Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag stabil

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 98,28 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Wert von 98,28 EUR bewegte sich die Symrise-Aktie um 09:06 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,30 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Symrise-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 97,88 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,88 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 4.907 Symrise-Aktien umgesetzt.

Bei 110,35 EUR erreichte der Titel am 05.05.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,28 Prozent hinzugewinnen. Am 09.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 87,38 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 107,00 EUR für die Symrise-Aktie.

Am 26.04.2023 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1.090,60 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.090,60 EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.03.2024 erfolgen. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Symrise möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 2,66 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

