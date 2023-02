Symrise Aktie News: Symrise am Vormittag mit KursVerlusten

Die Symrise-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr um 0,1 Prozent auf 100,00 EUR ab. Die Symrise-Aktie gab in der Spitze bis auf 99,84 EUR nach. Mit einem Wert von 99,94 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Symrise-Aktie belief sich zuletzt auf 9.462 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (115,65 EUR) erklomm das Papier am 08.04.2022. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 13,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 91,94 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 115,90 EUR an.

Am 27.04.2022 äußerte sich Symrise zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 975,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 950,00 EUR in den Büchern standen.

Symrise dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2023 rechnen Experten am 13.03.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Symrise einen Gewinn von 3,18 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Symrise-Aktie

Januar 2023: So haben Analysten ihre Einstufung der Symrise-Aktie angepasst

Symrise-Aktie gibt ab: Symrise erweitert Vorstand und verteilt Verantwortlichkeiten teils neu

Symrise-Aktie unter Druck: Symrise leidet unter Abschreibung in Schweden - Jefferies senkt Ziel für Symrise

Ausgewählte Hebelprodukte auf Symrise AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Symrise AG

Bildquellen: Symrise