Symrise Aktie News: Symrise am Mittag im Minusbereich

Die Aktie von Symrise gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Symrise-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 97,70 EUR.

Die Symrise-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:47 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 97,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Symrise-Aktie bis auf 97,44 EUR. Bei 100,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 64.642 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 125,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,94 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 91,84 EUR. Dieser Wert wurde am 29.02.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,00 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,24 EUR. Im Vorjahr hatte Symrise 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 119,20 EUR.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Symrise-Bilanz für Q4 2024 wird am 27.03.2025 erwartet. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Symrise die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Symrise-Gewinn für das Jahr 2025 auf 3,85 EUR je Aktie.

