Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit KursVerlusten

Die Aktie von Symrise gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,0 Prozent im Minus bei 97,78 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1,0 Prozent auf 97,78 EUR. Im Tief verlor die Symrise-Aktie bis auf 97,42 EUR. Mit einem Wert von 100,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 97.181 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Symrise-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 91,84 EUR. Abschläge von 6,07 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 1,10 EUR an Symrise-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 119,20 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,46 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,46 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 710,91 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q4 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.03.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Symrise-Gewinn in Höhe von 3,85 EUR je Aktie aus.

