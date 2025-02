Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Vormittag freundlich

Symrise im Blick

Die Aktie von Symrise gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Symrise konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 98,94 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:07 Uhr 0,2 Prozent auf 98,94 EUR. Der Kurs der Symrise-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 100,05 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 100,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 19.039 Symrise-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 125,00 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Symrise-Aktie 26,34 Prozent zulegen. Am 29.02.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 91,84 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Symrise-Aktie 7,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Symrise-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,24 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 119,20 EUR je Symrise-Aktie aus.

Symrise ließ sich am 14.03.2017 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2016 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,46 EUR gegenüber 0,46 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 27.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

In der Symrise-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 3,83 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

