Symrise Aktie News: Symrise am Mittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Symrise. Die Symrise-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 96,10 EUR.

Die Symrise-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,1 Prozent auf 96,10 EUR nach. Die Symrise-Aktie sank bis auf 95,68 EUR. Mit einem Wert von 96,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 83.895 Symrise-Aktien den Besitzer.

Bei 125,00 EUR erreichte der Titel am 02.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 30,07 Prozent. Bei 94,46 EUR fiel das Papier am 01.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Symrise-Aktie derzeit noch 1,71 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,23 EUR je Symrise-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 117,45 EUR für die Symrise-Aktie aus.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Das EPS wurde auf 0,46 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 710,91 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 710,91 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 27.03.2025 dürfte Symrise Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Symrise-Aktie in Höhe von 3,89 EUR im Jahr 2025 aus.

