Symrise Aktie News: Symrise zeigt sich am Montagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Symrise zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Symrise nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 97,70 EUR.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,6 Prozent auf 97,70 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Symrise-Aktie bei 98,06 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 96,24 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 181.517 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 02.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 125,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Symrise-Aktie mit einem Kursplus von 27,94 Prozent wieder erreichen. Am 01.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 94,46 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Symrise-Aktie ist somit 3,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Symrise-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,23 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 117,45 EUR an.

Am 14.03.2017 lud Symrise zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2016 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,46 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,46 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 710,91 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 710,91 Mio. EUR eingefahren.

Am 27.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2025-Ergebnisse wird von Experten am 11.03.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,89 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

