Symrise Aktie News: Symrise am Nachmittag mit Kursabschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von Symrise gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der Symrise-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 95,32 EUR.

Die Symrise-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,8 Prozent auf 95,32 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Symrise-Aktie bis auf 93,76 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 95,92 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 283.037 Symrise-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 125,00 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.10.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 31,14 Prozent hinzugewinnen. Bei 88,56 EUR fiel das Papier am 26.03.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Symrise-Aktie 7,09 Prozent sinken.

Nachdem Symrise seine Aktionäre 2024 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,36 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 116,56 EUR für die Symrise-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2016 abgelaufenen Quartals präsentierte Symrise am 14.03.2017. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,46 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,46 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Symrise in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 710,91 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 710,91 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 30.07.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2026-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2026 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,94 EUR je Aktie in den Symrise-Büchern.

