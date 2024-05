Symrise Aktie News: Symrise reagiert am Freitagmittag positiv

Aktienkurs im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Symrise. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 100,75 EUR zu.

Um 11:44 Uhr konnte die Aktie von Symrise zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 100,75 EUR. Die Symrise-Aktie zog in der Spitze bis auf 101,30 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 100,85 EUR. Zuletzt wechselten 27.335 Symrise-Aktien den Besitzer.

Am 25.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 112,90 EUR. Gewinne von 12,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 87,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.10.2023). Mit Abgaben von 13,27 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Symrise-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,10 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,24 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 114,27 EUR an.

Am 14.03.2017 legte Symrise die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2016 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,46 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Symrise noch ein Gewinn pro Aktie von 0,46 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 710,91 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Symrise 710,91 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Symrise-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 3,24 EUR je Aktie belaufen.

